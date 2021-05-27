Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша", показал себя и рассказал о съемках

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк является популярным украинским актером, который успел сняться в десятках отечественных картин. Красавчик сейчас занят съемками нового сезона "Крепостной" и регулярно делиться информацией в Инстаграм.

В этот раз Тарас опубликовал фото в сторис Инстаграм. На нем Цымбалюк был в белой рубашке, сидя на кожаном кресле. Лицо было у красавчика в шрамах, которые сделали при помощи качественного грима.

"Быстро пробежало полгода. Два дня до конца съемок третьего сезона", - написал Тарас, рассказывая о третьем сезоне сериала "Крепостная".

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

Сообщалось, что Тарас Цымбалюк показал настоящую магию.

На портретном фото актер предстал в свитере грубой вязки, с серьезным выражением лица и слегка всклокоченными волосами. Тарас посмотрел прямо в камеру испепеляющим взглядом. Публика кинулась восторгаться обеими вариантами фото, не в силах выбрать лучшее.

Напомним, Цымбалюк из «Крепостной» появился под ручку с известной актрисой

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