Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной", показал себя и рассказал тренировках и питании

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк стал довольно популярным украинским актером, снявшись в десятках проектов. Красавчик также обожает спорт, делясь результатами в Инстаграм.

Этот раз не стал исключением, ведь Цымбалюк появился без футболки, позируя перед зеркалом в раздевалке. Красавчик показал подтянутую фигуру, снимая себя на телефон.

"Актуальная форма.

Сделал эксперимент над своим рационом и программой тренировок.

В первую очередь я каждую тренировку начинал с упражнений на пресс (разновидности упражнений менял). Не более 3-4 тренировок в неделю. Далее вес, с которым я работал была средняя (рабочий жим -70 кг, например) и этого оказывается достаточно, когда качественно выполняешь упражнение.

Рацион. Убрал лишние углеводы и сахар. Хотя в поездках делал себе читмилы, но в первой половине дня. После тренировки протеиновый коктейль. Перед - креатин

И вот что я имею: сбросил 7 кг, объемы остались. Заметно подсушил я в области пресса.

Эксперимент, который я проводил в течение 1,5 месяца - удался. Будем работать дальше", - написал Тарас.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Вау", "Огонь", "Аполлон", "Молодец".

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