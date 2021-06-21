Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной", показал себя и рассказал тренировках и питании
Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк стал довольно популярным украинским актером, снявшись в десятках проектов. Красавчик также обожает спорт, делясь результатами в Инстаграм.
Этот раз не стал исключением, ведь Цымбалюк появился без футболки, позируя перед зеркалом в раздевалке. Красавчик показал подтянутую фигуру, снимая себя на телефон.
"Актуальная форма.
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Сделал эксперимент над своим рационом и программой тренировок.
В первую очередь я каждую тренировку начинал с упражнений на пресс (разновидности упражнений менял). Не более 3-4 тренировок в неделю. Далее вес, с которым я работал была средняя (рабочий жим -70 кг, например) и этого оказывается достаточно, когда качественно выполняешь упражнение.
Рацион. Убрал лишние углеводы и сахар. Хотя в поездках делал себе читмилы, но в первой половине дня. После тренировки протеиновый коктейль. Перед - креатин
И вот что я имею: сбросил 7 кг, объемы остались. Заметно подсушил я в области пресса.
Эксперимент, который я проводил в течение 1,5 месяца - удался. Будем работать дальше", - написал Тарас.
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Вау", "Огонь", "Аполлон", "Молодец".
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