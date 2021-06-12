Звезда "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша", известный украинский актер Тарас Цымбалюк обрадовал фанатов
С 2019 года Тарас Цымбалюк снимается в сериале "Крепостная" в роли кузнеца Назара, сообщает Politeka.net. За это время персонаж в исполнении актера сумел влюбить в себя миллионы.
Поклонники ожидают новый сезон сериала, и вот Цымбалюк обрадовал их новостью.
"Крепостная-3 🎬 осенью на СТБ!", - написал актер, подкрепив кадром из сериала.
На фото Тарас предстал в образе своего героя Назара. Артист был заросшим - с бородой и длинной челкой. На лице у него был шрам, а взгляд каким-то пронизывающе злым.
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За шесть часов публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.
"У нас еще даже второй части не было😢", "Ждем 🙌❤️ Один из лучших сериалов после Кайдашей. Кайдаши моя ❤️😍", "Я так понимаю осенью выйдет фильм 🔥🔥🔥. Посмотрю обязательно. Фото огонь🔥🔥🔥 Брутальность зашкаливает🔥", "Ничего себе! Ждем продолжения", "оооh, это отличное фото❤️", "Ну наконец ❤️ еще немного 😍🔥", "Как обычно,красавчик:*)", - написали пользователи сети.
Напомним, Тарас Цымбалюк недавно показал себя в обновленном образе. Артист написал, что впервые за несколько месяцев побывал у парикмахера, ведь этого требовала его роль.
"Первый раз за 8 месяцев подстригся и побрился. Крепостной Назар 👋🏽❤️", - написал он в посте.
Пользователи сети тут же сделали актеру много комплиментов.
Напомним, Цымбалюк из «Крепостной» появился под ручку с известной актрисой
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