Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной", показал результат усердных тренировок

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк является популярным украинским актером. Красавчик недавно закончил работу в третьем сезоне "Крепостной", а также продолжает активно заниматься спортом, делясь результатами в Инстаграм.

Этот раз не стал исключением, ведь Тарас опубликовал фото, на котором был без футболки. Красавчик стоял перед зеркалом, демонстрируя роскошную фигуру.

"Доброе утро", - написал Тарас.

Фанаты, включая Ольгу Сумскую, поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Бесишь", "Фото закачаешься". Вообще не знаю, что написать. Вы всегда топ", "Норм подсушился", "Хорошего вам дня", "Доброе утро вам", "Красава, так держать", "Доброе утро, хорошего дня".

Сообщалось, что известный украинский актер Тарас Цымбалюк удивил кадрами возле роскошной машины.

На свежем фото Цымбалюк позировал возле роскошной машины марки Porsche. Он сидел на асфальте, а на сзади него красовался автомобиль, о котором он мечтает. Многие поклонники решили, что машина принадлежит Цымбалюку, но он опроверг эти домыслы.

Напомним, Раздетый Цымбалюк из "Крепостной" показал рельефную фигуру перед зеркалом

Также Politeka писала, что Цымбалюк из "Крепостной" в одних шортах показал, как выглядит идеальный пресс

А еще Politeka сообщала, что Цимбалюк, Олег Винник и "Холостяк" Макацария поиграли мускулами ради пикантного титула



