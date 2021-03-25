Известная украинская хореограф Яна Заец рассказала, что Тина Кароль была ее соседкой в студенческие годы, они вместе жили на съемной квартире

Как сообщает Politeka.net, известная украинская хореограф Яна Заец пришла на популярное шоу "Липсинк Батл", которое ведет Тина Кароль и Потап, чтобы поддержать своего партнера по "Танцах со звездами" Иракли Макацарию. Там на съемках девушка поделилась историей, что когда-то в студенчестве жила на съемной квартире с популярной нынче певицей Тиной Кароль. Также Яна рассказала, какой соседкой для нее в то время была артистка.

Так, по словам танцовщицы, она знает Тину Кароль такой, какой ее никто никогда не видел и не знал. Яна рассказала, что будущая певица с уникальным вокалом Тина, бывало вообще не ела и не спала, а все время занималась написанием музыки, постоянно. "Помню, как в три часа ночи будила, говорила: "Послушай, пожалуйста, я написала". Это Тина писала песни", – поделилась подробностями жизни с Кароль Яна Заец.

Хореограф также добавила, что Тина человек очень трудолюбивый, она полностью посвящала себя творчеству, забывая об отдыхе, ради успешной карьеры, чего собственно и добилась в будущем. "Она спала по два-три часа. Это человек, который жил и хотел стать артисткой", - отметила Яна Заяц. И добавила, что, по ее мнению, сейчас мало таких артистов, которые так усердно трудятся как Кароль.

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