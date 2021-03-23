Казус произошел с тренером «Голосу країни» Тиной Кароль

Соответствующие кадры появились на фан-странице артистки в Инстаграм, передает Politeka.net.

Видно, что во время "вокальных боев" между певцом Никитой Ломакиным и детским композитором из Казахстана Сауле Жумабековой Тина Кароль споткнулась и упала, напугав своих подопечных.

«Загадай желание, звезда упала», - сказала артистка, когда встала.

Такое поведение восхитило ее поклонников.

«Омайгаш! Зацепилась, так зацепилась! Но, встала, улыбнулась и пошла! Настоящая королева», - пишут в Сети.

Отметим, во время нового выпуска «Голосу країни», вышедшего на экраны 21 марта, Никита Ломакин и Сауле Жумабекова исполнили мировой хит The Weeknd "Earned It". По итогу которой Кароль выбрала Ломакина.

В Сети такое решение Тины бурно обсуждают. Многие полагают, что она совершила ошибку, отдав предпочтение уже состоявшемуся артисту и "похоронив" роскошный голос девушки из Казахстана.

Как известно, Ломакин является экс-бойфрендом певицы Мишель Андраде.

Они познакомились в 2013 году на «Х-факторе», когда были еще подростками. Они начали отношения, когда Андраде было 17 лет и встречались пять лет.

Ломакин ранее заявлял, что причиной их расставания с Андраде стала ее чрезмерная ревность и его незрелость.

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