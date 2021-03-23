Публика взвыла при взгляде на Тину Кароль - ее наряд оставил после себя странное послевкусие

Как передает Politeka.net, в Инстаграм появились кадры последнего выпуска шоу пародий "Липсинк баттл". Тина Кароль и Потап, как известно, являются ведущими этого проекта.

36-летняя Кароль обескуражила смелым образом: звезда появилась в студии в черном топе с "подгулявшим" декольте, которое совсем не держало ее пышный бюст, так что вся прелесть, считай, наружу. Низ наряда также стал причиной хейта. На Тине были обтягивающие штаны лавандового цвета, которые публика, также забраковала.

Одни возмутились тем, что образы Кароль с каждым ее выходом в свет в последнее время становятся все откровеннее и откровеннее. Мол, такими темпами певица скоро распугает всех целомудренных поклонников и скатится до уровня Оли Поляковой. Другие посмеялись с ее "подстреленных" штанишек. А третьи посоветовали срочно поменять стилиста.

"Тина шикарная, но наряд конечно, такой себе. Штаны особенно🙄🥴"; "Потап поярче выглядит, чем она("; "Боже, кто додумался одеть Тину в такие штаны? Ну, блин, ору😢😢😢... и плачу"; "Ещё чуть-чуть и будет, как Полякова, в одних трусах выходить на сцену"; "Кто так одел!? Уволить )))"; "Тина поменяй стилиста 😂! Уже не модно с*ски вываливать! Или вы образ поменяли? 😮"; "Да, в этих штанишках - она как подстрелянная"; "Тина и одета неважно, и ведет себя так же. Эти ее визги уже слышать не возможно. Капец"; "Тина, уважаю ваше творчество, но в последнее время вас несет... видно, что вам и самой неудобно в том топике, так зачем его надевать? Вид вульгарной девки((", - Кароль просто разнесли в комментариях.

Напомним, что Кароль еле удержала бюст в "подгулявшем" декольте, Потап аж приплясывал от радости: "До встречи...".

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