Известная певица и бизнес-леди, телеведущая и просто красотка Тина Кароль удивила поклонников новым необычным для себя образом

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Тина Кароль разместила чувственный промо ролик, в котором рекламировала свои босоножки. Девушка предстала в совершенно новом образе на фоне плавающих медуз, поразив свою аудиторию.

Тина написала: "Це - твоя забаганка. Ти – любов. Ти — сама собі свято".

В видео Тина говорит о том, что женщина сам знает, что ей необходимо и призывает выбирать себя особенно тогда, когда весь мир против. Тина говорит: "Ты - свой мир, иди к себе против всех, к себе всегда в любом случае".

Для видео Тина выбрала леггинсы, топик и накинутый на плечи кожаный френч, волосы собрав в пучок сзади.

Поклонники не упустили возможность прокомментировать видео, увидев "новую Тину", не только томную и обворожительную, но и решительную, женственную, уверенную в себе.

"Отличное слово - "ЗАБАГАНКА"!!!😊👍👌", "Лучшее промо 🥵", "Тиночка, ты гиперс*ксуальна", "Тіна ви любов ❤️", "Тина, обожнюю васс 🙏🙏🙏😭😭❤️❤️❤️❤️❤️", "Просто идеальна🔥", "Как я мечтаю про ваши туфельки😍", "Яка краса 😍", " Какой же красивый цветок на фото по имени Тина❤️", "Мурашкии😍 вау!", "Так кайфую от это ролика🤤 Ты тут такая другая💔", "Lady Boss" - написали фанаты.

Напомним, что Кароль еле удержала бюст в "подгулявшем" декольте, Потап аж приплясывал от радости: "До встречи...".

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