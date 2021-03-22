Популярная украинская певица Тина Кароль показала себя без грамма косметики

Артистка покорила поклонников чарующим голосом и красотой, передает Politeka.net. Звезда нечасто показывает себя без косметики, этот раз стал тем самым редким исключением.

Тина записала сторис утром, придя в тренажерный зал. В кадре красотка предстала в ярком топике и лосинах, однако их почти не было видно, ведь исполнительница снимала себя крупным планом: "Такая красивая"

Артистка блеснула лицом без морщинок и красивыми голубыми глазами, под которыми можно было заметить небольшие синячки.

В общем, вид у Тины был свежим, она казалась просто идеальной.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Тина Кароль делает макияж, лишь подчеркивающий ее красоту. Звезда старается давать передышку коже после регулярного сценического грима, правильно очищая ее.

Чтобы кожа "светилась" певица правильно питается и занимается спортом. Тина склонна к полноте, поэтому постоянно старается держать себя в форме.

Стакан теплой воды с утра натощак. Тина считает, что каждой девушке нужно пить много воды, ведь это залог вечной женской красоты.

В рационе звезды отсутствуют жирные, соленые, мучные и копченые продукты.

Дневное меню певицы – несладкая овсянка утром, морепродукты и овощи в обед, и рыба – на ужин.

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