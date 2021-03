Украинская певица, тренер проекта «Голос країни» Тина Кароль, показала, как ее радует мужчина мечты

Соответствующие кадры появились на странице артистки в Инстаграм, передает Politeka.net.

Кароль показала своего 12 летнего сына. Несмотря на то, что мальчик учится за границей, звездная мама делает все, чтобы не терять связь с ним. Артистка показала, как общается с ребенком по видеосвязи.

Венеамин решил порадовать маму игрой на музыкальном инструменте.

“I love you”, - сказал он, закончив играть.

“I love you so much. I love you anytime, anywhere” (Так сильно тебя люблю, всегда, везде), - ответила умиленная певица.

Кароль запечатлена в простом домашнем образе. Лна надела просторный худи и собрала волосы.

Веня, так ласково называет мальчика его мама, родился в 2008 году. Он рос копией своего отца — продюсера Евгения Огира, который скончался от онкологической болезни.

Сын — единственный кто помог Тине пережить эту потерю. Певица постоянно говорит, что Вениамин был стимулом не сломаться и не опускать руки, когда уже не было сил жить дальше.

Своего единственного ребенка Тина Кароль называет своей гордостью и мужчиной своей мечты.

