Українська співачка, тренер проекту "Голос країни" Тіна Кароль, показала, як її радує чоловік мрії

Відповідні кадри з'явилися на сторінці артистки в Instagram, передає Politeka.net.

Кароль показала свого 12 річного сина. Незважаючи на те, що хлопчик вчиться за кордоном, зіркова мама робить все, щоб не втрачати зв'язок з ним. Артистка показала, як спілкується з дитиною по відеозв'язку.

Венеамін вирішив порадувати маму грою на музичному інструменті.

"I love you", - сказав він, закінчивши грати.

“I love you so much. I love you anytime, anywhere" (Так сильно тебе люблю, завжди, скрізь), - відповіла розчулена співачка.

Кароль відображена в простому домашньому образі. Лна одягла просторий Худі і зібрала волосся.

Веня, так ласкаво називає хлопчика його мама, народився в 2008 році. Він ріс копією свого батька-продюсера Євгена Огіра, який помер від онкологічної хвороби.

Син-єдиний хто допоміг тіні пережити цю втрату. Співачка постійно каже, що Веніамін був стимулом не зламатися і не опускати руки, коли вже не було сил жити далі.

Свою єдину дитину Тіна Кароль називає своєю гордістю і чоловіком своєї мрії.

