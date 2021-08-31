Актер Артур Логай, участвующий в новом сезоне "Танців з зірками", поет между репетициями
Как пишет Politeka.net, 27-летний Артур Логай, который прославился благодаря участию в пятом сезоне талант-шоу "Х-Фактор" и роли в украиноязычном сериале "Моя любимая Страшко", решил помериться силами на главном паркете страны и принял #танціззіркамиchallenge от Олимпийской чемпионки, фехтовальщицы Ольги Харлан.
Сейчас активно идут репетиции, ведь премьера шоу запланирована на 5 сентября в 21:00 на телеканале "1+1". В своем Instagram Артур Логай показал, как расслабляется между репетициями и съемками. Актер играл на фортепиано и пел песню Тома Уокера "Leave a Light On".
"Вот так наши участники отдыхают между репетициями и съемками", - написали в Instagram.
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