Популярна танцівниця з шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова показала себе в короткій сукні і похвалилася засмаглими формами

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею та хореографом. Вона прославилавсь завдяки своїй участі в шоу "Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України. Через кілька років вона взяла участь у проєкті "Танці з зірками". Вона вийшла на паркет з відомим гумористом Ігорем Ласточкіним, і здобула перемогу. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Ілона поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах дівчина красується перед камерою в різних нарядах. Танцівниця переміряла багато суконь, в тому числі коротке біле плаття, в якому відмінно видно її засмаглі форми.

"Сьогодні важлива і така довгоочікувана зустріч з першокурсниками ось думаю який наряд підійде найкраще - 1,2,3,4.

Чекаю ваших коментарів", - запитала у шанувальників Ілона Гвоздьова.

Шанувальники засипали танцівницю приємними словами в коментарях:" Круто 3, вже маю чим зайнятися, тренеруюся позувати як ви", "Дуже жіночно", "Дуже красиво".

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