Популярна танцівниця з шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова показала себе в короткій сукні і похвалилася засмаглими формами
Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею та хореографом. Вона прославилавсь завдяки своїй участі в шоу "Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України. Через кілька років вона взяла участь у проєкті "Танці з зірками". Вона вийшла на паркет з відомим гумористом Ігорем Ласточкіним, і здобула перемогу. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу Ілона поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах дівчина красується перед камерою в різних нарядах. Танцівниця переміряла багато суконь, в тому числі коротке біле плаття, в якому відмінно видно її засмаглі форми.
"Сьогодні важлива і така довгоочікувана зустріч з першокурсниками ось думаю який наряд підійде найкраще - 1,2,3,4.
Чекаю ваших коментарів", - запитала у шанувальників Ілона Гвоздьова.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Стрілянина прогриміла поруч з кафе, п'ятеро людей поранені: перші подробиці трагедії
Могилевська на "Співають всі" розлютила українців, розімлівши поруч з Меладзе: "Ганьба"
Трагедія у нового судді "Танців з зірками" Макса Чмерковського, прощальне відео: "Я задихаюся, коли пишу це..."
Ксенія Мішина та Еллерт не змогли приховати правду про свої стосунки, Мережа кипить: "Саша, навіщо ці ігри"
Шанувальники засипали танцівницю приємними словами в коментарях:" Круто 3, вже маю чим зайнятися, тренеруюся позувати як ви", "Дуже жіночно", "Дуже красиво".
Раніше повідомлялося, Гвоздьова після відходу з "Танців з зірками" зізналася, чи готується знову стати мамою: "І тут я здригнулася..."
Також, Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" опинилася в епіцентрі потужної стихії, є травми: "Почався кошмар..."
Politeka розповідала, Гвоздьова з "Танців з зірками" в купальнику побешкетувала з чоловіком на яхті: "Ні секунди про це не пошкодувала!"