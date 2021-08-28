Бывшая хореограф из "Танців з зірками" Илона Гвоздева порадовала публику яркими фото своих приключений в Тунисе

Так, 33-летняя танцовщица вместе с мужем Иваном решили устроить себе романтический отдых, отправившись на море. Илона активно делится кадрами и впечатлениями о том, как проходит их отпуск.

В своем новом посте в Инстаграм Гвоздева опубликовала ряд фото, рассказав, как встречала рассвет на яхте, передает Politeka.net.

Брюнетка позировала в красном купальнике, демонстрируя великолепную фигурку, и это после вторых родов (малышу нет еще и годика).

"Невероятный рассвет в Тунисе! Вчера наш день начался в 4:00 утра в порту Монастира на яхте и я ни секунды об этом не пожалела! Это невероятные чувства: тёплый ветер обдувал лицо, с неба можно было просто рисовать картины, вода цвета бирюзы, любимый рядом. В этом момент я подумала- я абсолютно счастлива 🤗 Единственный момент друзья, кто планирует такое плавание на яхте, рекомендую взять таблетки от укачивания ну или бутылку вкусного вина, чтобы качало ещё больше 😘", - поделилась Илона.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Красивые фотки! Модель!"

"Классные фотки!! Вы молодцы!! Проводить время вдвоём можно и нужно!!😍🔥"

"Великолепного вам отдыха, Илоночка!"

"На Вас так приятно смотреть😍❤️"

"Красивые и влюбленные! 🌹"

"Вы в прекрасной форме!!!"

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