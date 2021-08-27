Победительница одного из сезонов "Танцев со звездами" Илона Гвоздева устроила танцы в купальнике на берегу моря

Как пишет Politeka.net, хореограф Илона Гвоздева, которая стала известной многим украинцам после участия в шоу "Танці з зірками" на "1+1", поделилась кадрами на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскроллте вниз)

«Когда муж впервые стал оператором и даже сумел снять видео с первого дубля», - подписала она ролик.

Фолловеры восхитились формой танцовщицы, которая менее года назад родила второго ребенка.

«Красотка! Такая загоревшая, Класс», «Как всегда на высоте», «Танец 🔥🔥🔥Пересмотрела несколько раз», «Быстро в форму пришла», «Вы очень роскошная», «Шикарная фигура», «Красивая и счастливая», - пишут в комментариях.

Ранее Politeka писала, что Гвоздева из "Танцев со звездами" похвасталась безудержным отдыхом с мужем: "В какой-то момент...".

Напомним, что Гвоздева после ухода из "Танцев со звездами" призналась, готовится ли снова стать мамой: "и тут я вздрогнула...".

A еще Politeka сообщала, что Гвоздева выдала подробности скандала на "Танцах со звездами": "Убеждала не бить морду Володе Остапчуку".