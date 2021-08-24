Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова похвалилася відпочинком за кордоном

Як пише Politeka.net, танцівниця вирвалася на відпочинок зі своїм чоловіком, залишивши двох дітей вдома. На свіжому фото парочка позувала з пляшкою віскі в руках.

"Перший відпочинок з чоловіком за останні 3 роки! Відчуття радості, щастя, ейфорії настільки переповнювали, що в якийсь момент я зрозуміла, що це можна назвати навіть весільною подорожжю, тим більше, що недавно була наша річниця весілля!",- зізналася Гвоздьова.

Як розповіла артистка, вони з чоловіком вирушили на відпочинок в Туніс. Її вразило тепле чисте море і комфортна температура повітря. Також артистку зацікавили храми, музеї та пам'ятники.

"І звичайно ж, тут можна ловити рибу, а для чоловіка це просто рай. Поки трофеїв не спіймали, але ж ще не вечір", - додала вона.

"Гарного Вам відпочинку", «Ілоночка, ви супер))», «красиві, чарівного відпочинку біля моря», "красиві і щасливі))", "Туніс - це любов назавжди. Казковий відпочинок", - пишуть користувачі Мережі.

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