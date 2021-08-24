Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова похвалилася відпочинком за кордоном
Як пише Politeka.net, танцівниця вирвалася на відпочинок зі своїм чоловіком, залишивши двох дітей вдома. На свіжому фото парочка позувала з пляшкою віскі в руках.
"Перший відпочинок з чоловіком за останні 3 роки! Відчуття радості, щастя, ейфорії настільки переповнювали, що в якийсь момент я зрозуміла, що це можна назвати навіть весільною подорожжю, тим більше, що недавно була наша річниця весілля!",- зізналася Гвоздьова.
Як розповіла артистка, вони з чоловіком вирушили на відпочинок в Туніс. Її вразило тепле чисте море і комфортна температура повітря. Також артистку зацікавили храми, музеї та пам'ятники.
Особисте фото Пугачової і Галкіна з дітьми, зроблене в замку, злили в Мережу: "Це супер"
Парад на Хрещатику ледь не завершився трагедією, кадри: "намагався спалити..."
Поява змужнілого переможця "Х-Фактор" на новому талант-шоу обернулося скандалом: "Усе куплено"
Зупинилося серце відомого радянського актора і співака: колеги розповіли про втрату
Лорак в Одесі вийшла на сцену в трусах і ліфчику, Кіркоров не змовчав: "Бісишся, що тебе не запросили"
"І звичайно ж, тут можна ловити рибу, а для чоловіка це просто рай. Поки трофеїв не спіймали, але ж ще не вечір", - додала вона.
"Гарного Вам відпочинку", «Ілоночка, ви супер))», «красиві, чарівного відпочинку біля моря», "красиві і щасливі))", "Туніс - це любов назавжди. Казковий відпочинок", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова розповіла про серйозні неприємності: "пережити б сьогоднішню ніч...".
Як повідомляла Politeka, Гвоздьова після уходу з "Танців з зірками" зізналася, чи стане знову мамою:" і тут я здригнулася...".
Також Politeka писала, що Гвоздьова розповіла про скандал на "Танцях з зірками": "переконувала не бити морду...".