Победительница "Танців з зірками" Илона Гвоздева похвасталась отдыхом за границей

Как пишет Politeka.net, танцовщица вырвалась на отдых со своим мужем, оставив двоих детей дома. На свежем фото парочка позировала с бутылкой виски в руках.

«Первый отдых с мужем за последние 3 года! Ощущения радости, счастья, эйфории настолько переполняли, что в какой-то момент я поняла, что это можно назвать даже свадебным путешествием, тем более, что недавно была наша годовщина Свадьбы!», - призналась Гвоздева.

Как рассказала артистка, они с мужем отправились на отдых в Тунис. Ее впечатлило теплое чистое море и комфортная температура воздуха. Также артистку заинтересовали храмы, музеи и памятники.

«И конечно же, здесь можно ловить рыбу, а для мужа это просто рай. Пока трофеев не поймали, но ведь ещё не вечер», - добавила она.

«Хорошего вам отдыха», «Илоночка, вы супер))», «Красивые, волшебного отдыха у моря», «Красивые и счастливые))», «Тунис - это любовь навсегда. Сказочный отдых», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Илона Гвоздева рассказала о серьезных неприятностях: "Пережить бы сегодняшнюю ночь...".

Как сообщала Politeka, Гвоздева после ухода из "Танців з зірками" призналась, станет ли снова мамой: "И тут я содрогнулась...".

Также Politeka писала, что Гвоздева рассказала о скандале на "Танцях з зірками": "Убеждала не бить морду…".