Колишня хореограф з "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова несподівано поділилася особистим

Так, 33-річна танцівниця відпочиває зараз разом із чоловіком в Тунісі. Ілона активно ділиться кадрами з відпустки в Instagram. Дівчина показала розкішний готель із зеленою територією і відкритим басейном. У "сторіз" вона зізналася, що чимось їй все це нагадує їх попередню поїздку в Домінікану, правда, з одним великим "але", передає Politeka.net.

Як відомо, Гвоздьова повернулася тоді з Домінікані вагітною другим сином. Хлопчика так і назвали Домініком. Кроха народився восени минулого року. Тепер Ілона з чоловіком жартують на цю тему. По дорозі на пляж у них стався цікавий діалог.

"І тут я здригнулася... Остання наша подорож закінчилася появою Домініка 😂. Як сказав мій чоловік, головне, щоб ми Тунісію ніяку звідси не привезли... З Домінікани ми Домініка привезли... Тунісію ми не веземо, зай, ні?", - звернулася вона до чоловіка, який йшов поруч.

"Ні, досить", - підтвердив він побоювання Ілони.

Раніше екс-хореограф "Танців" показувала в Instagram, як веселиться з малюком на камеру. Гвоздьова, в топі й шортиках, танцювала на кухні, тримаючи Домініка на руках. При цьому неможливо не звернути увагу, як швидко дівчина прийшла в норму після других пологів, повернувши собі підтягнутий вигляд.

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