Бывшая хореограф из "Танців з зірками" Илона Гвоздева неожиданно поделилась личным
Так, 33-летняя танцовщица отдыхает сейчас вместе с мужем в Тунисе. Илона активно делится кадрами с отпуска в Инстаграм. Девушка показала роскошный отель с зеленой территорией и открытым бассейном. В "сториз" она призналась, что чем-то ей все это напоминает их предыдущую поездку в Доминикану, правда, с одним большим "но", передает Politeka.net.
Как известно, Гвоздева вернулась тогда из Доминикане беременной вторым сыном. Мальчка так и назвали Домиником. Кроха родился осенью прошлого года. Теперь Илона с мужем шутят на эту тему. По дороге на пляж у них произошел любопытный диалог.
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"И тут я содрогнулась... Последнее наше путешествие закончилось появлением Доминика 😂. Как сказал мой муж, главное, чтобы мы Тунисию никакую отсюда не привезли... Из Доминиканы мы Доминика привезли... Тунисию мы не везем, зай, не?", - обратилась она к супругу, который шел рядом.
"Не, хватит", - подтвердил он опасения Илоны.
Ранее экс-хореограф "Танців" показывала в Инстаграм, как веселится с малышом на камеру. Гвоздева, в топе и шортиках, танцевала на кухне, держа Доминика на руках. При этом невозможно не обратить внимание, как быстро девушка пришла в норму после вторых родов, вернув себе подтянутый вид.
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А еще Politeka писала, что Илона Гвоздева дала жару с молодым красавцем, показав, что потеряли "Танці з зірками"
Также Politeka сообщала, что Гвоздева, уйдя из "Танців з зірками", потрясла фигурой после вторых родов