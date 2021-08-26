Победительница одного из сезонов "Танцев со звездами" Илона Гвоздева рассказала, почему отказала Олегу Виннику на шоу

Как пишет Politeka.net, хореограф Илона Гвоздева, которая стала известной многим украинцам после участия в шоу "Танці з зірками" на "1+1". В 2017 году она танцевала вместе с юмористом Юрием Ткачом, а в 2018 году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с Остапчуком, однако это партнерство закончилось скандалом.

Осенью 2020 года Гвоздева участвовала в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. Тогда хореограф была вынуждена отказать популярному певцу Олегу Виннику, который впрочем танцевал с Еленой Шоптенко, однако покинул проект после шестого эфира, пропустив из-за болезни два выступления.

Недавно в одном из интервью Илона Гвоздева рассказала, почему была вынуждена отказать популярному певцу. По словам хореографа, она отказала не только из-за того, что была беременной, но и потому, что у Винника был очень напряженный график.

"Он мне очень нравится как исполнитель и как человек он простой, не смотря на его известность и статус в нашей стране и не только. Однако я всегда анализирую все за и против. Я смотрю информацию, я смотрю его рабочие графики, то есть я к вопросу о работе подхожу очень серьезно. Потому что я считаю, что партнер, который ведет в течение 14 эфиров свою звезду, он должен максимально все сделать так, что его звезда если бы не победила, то точно была бы в финале. Поэтому я понимала, что не смогу этого сделать для него в этом году", - говорит Гвоздева.

Кроме этого Илона пораздумывала, почему Олег никогда не говорит о личной жизни.

"Возможно, это его жизненный опыт – не говорить о личном. Очень правильно делает", - говорит Гвоздева.

Ранее Politeka писала, что Гвоздева из "Танцев со звездами" похвасталась безудержным отдыхом с мужем: "В какой-то момент...".

Напомним, что Гвоздева после ухода из "Танцев со звездами" призналась, готовится ли снова стать мамой: "и тут я вздрогнула...".

A еще Politeka сообщала, что Гвоздева выдала подробности скандала на "Танцах со звездами": "Убеждала не бить морду Володе Остапчуку".