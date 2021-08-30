Популярная танцовщица из шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева показала себя в коротком платье и похвасталась загорелыми формами

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщией и хореографом. Она прославилавсь благодаря своему участию в шоу "Танцуют все", где попала в тройку лучших танцовщиц Украины. Через несколько лет она приняла участие в проекте "Танці з зірками". Она вышла на паркет с известным юмористом Игорем Ласточкиным, и одержала победу. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Илона поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах девушка красуется перед камерой в разных нарядах. Танцовщица перемерила много платьев, в том числе короткое белое платье, в котором отлично видны её загорелые формы.

"Сегодня важная и такая долгожданная встреча с первокурсниками вот думаю какой наряд подойдёт лучше всего - 1,2,3,4.

Жду ваших комментариев", - спросила у поклонников Илона Гвоздева.

Поклонники засыпали танцовщицу приятными словами в комментариях: "Круто 3, уже имею чем заняться, тренеруюсь позировать как Вы", "Очень женственно", "Очень красиво".

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