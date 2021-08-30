Популярная танцовщица из шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева показала себя в коротком платье и похвасталась загорелыми формами
Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщией и хореографом. Она прославилавсь благодаря своему участию в шоу "Танцуют все", где попала в тройку лучших танцовщиц Украины. Через несколько лет она приняла участие в проекте "Танці з зірками". Она вышла на паркет с известным юмористом Игорем Ласточкиным, и одержала победу. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Илона поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах девушка красуется перед камерой в разных нарядах. Танцовщица перемерила много платьев, в том числе короткое белое платье, в котором отлично видны её загорелые формы.
"Сегодня важная и такая долгожданная встреча с первокурсниками вот думаю какой наряд подойдёт лучше всего - 1,2,3,4.
Жду ваших комментариев", - спросила у поклонников Илона Гвоздева.
Дженнифер Лопес поймали в объятиях Киркорова, Полякова позавидовала: "Реально так выглядит?"
Дожди и жара разорвут Украину напополам, погода слетит с катушек: какой будет температура
Горбунов показал, что вырастил на их с Осадчей огороде, размер впечатляет: "Смакота!"
Трагедия у нового судьи "Танців з зірками" Макса Чмерковского, прощальное видео: "Я задыхаюсь, когда пишу это..."
Дважды разведенного Пономарева засекли под ручку с известной блондинкой, чей муж ушел к Ани Лорак: "Ой..."
Поклонники засыпали танцовщицу приятными словами в комментариях: "Круто 3, уже имею чем заняться, тренеруюсь позировать как Вы", "Очень женственно", "Очень красиво".
Ранее сообщалось, Гвоздева после ухода из "Танців з зірками" призналась, готовится ли снова стать мамой: "И тут я содрогнулась..."
Также, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" оказалась в эпицентре мощной стихии, есть травмы: "Начался кошмар..."
Politeka рассказывала, Гвоздева из "Танців з зірками" в купальнике пошалила с мужем на яхте: "Ни секунды об этом не пожалела!"