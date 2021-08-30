Победительница одного из сезонов "Танців з зірками" Илона Гвоздева попала под удар стихии на отдыхе
Как пишет Politeka.net, хореограф отдыхала в Тунисе в городе Сус, как внезапно на курорт обрушился ураган. Кадрами она поделилась на свей странице в соцсети.
«Ничего не предвещало беды, и тут начался кошмар», - отметила танцовщица.
Гвоздева призналась, что очень испугалась: «Мысленно я начала молиться за нас».
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«Стихия природы настолько сильны, что неподвластна людям», - отметила она.
Ураган закончился так же неожиданно, как и начался.
«Ну и чтоб вы понимали, через пять минут после этого ужаснейшего урагана просто красивое небо. Только для селфи», - рассказала хореограф.
Однако удар стизии не прошел бесследно. «Мы живы, есть небольшие травмы, но в целом все хорошо», - сообщила Илона Гвоздева.
«Ребят, я никому вообще не рекомендую такое пережить. Это реально страшно. То, что сейчас происходило 10 минут назад или 5, это страшно оказаться в такой стихии», - призналась она.
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