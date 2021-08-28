Оля Полякова і Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" показали, як релаксують на яхтах

Як пише Politeka.net, Оля Полякова Цього місяця показувала, як розважається в Одесі. Дівчина в міні-бікіні вирішила блиснути фігурою, стоячи на краю яхти. А ось Ілона Гвоздьова вирішила відправитися у відпустку в Туніс. Красуня опублікувала фотографії, на яких позувала теж на яхті. На сторінці" Зоряний шлях " вирішили порівняти красунь, влаштувавши голосування.

"У кого вийшло краще? Танцівниця Ілона Гвоздьова влаштувала фотосет на яхті. І кадри не менш ефектні, ніж у детектива шоу Маска Олі Полякової. Чиє фото подобається більше?",- написали під фото.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Та Ну ладно, куди там Гвоздьової до Полякової"," Полякова, звичайно, ефектніше", " Оля Полякова. Розумничка молодець красива дуже", "Ілона вогонь", "у Полякової фотошопу багато", "звичайно Ілона", "Королеву ні з ким не порівняти".

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