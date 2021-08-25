Популярная украинская певица Оля Полякова выступила на Дне Независимости в невероятном костюме из перьев

Как пишет Politeka.net, 37-летняя исполнительница Ольга Полякова выступала на концерте ко Дню Независимости "Независимость в нашей ДНК" в очень необычном для себя образе. Обычно Полякова выступает в очень откровенных платьях и обязательно с кокошником на голове, а на этот раз певица надела белоснежное платье и такой же головной убор, которые сшили из перьев.

На концерте Полякова пела песню из репертуара Таисии Повалий "Чарівна скрипка". Позже в своем Instagram исполнительница поблагодарила организатора Екатерину Царик за концерт и рассказала, как шили ее костюм. По ее словам, элегантный наряд создал известный дизайнер Андре Тан.

"Для моего номера @andre_tan_official специально создавал легкое, изящное платье, которое бы напоминало хрупкую птицу, а головной убор дополнял весь образ. В пошиве было использовано 70 метров перья, каждый ярус на корсете и головном уборе выложен, скомпонованный по длине пера и сшит вручную", - рассказывает Полякова.

Публикацию певицы прокомментировали не только поклонники, но и коллеги по цеху и известные звезды, в частности Леся Никитюк, Надя Дорофеева, Лилия Подкопаева и Соня Плакидюк.

"Ольчик, ты была замечательная❤️", - написала фотограф Соня Плакидюк.

Ранее Politeka писала, что Оля Полякова в перьях вместо кокошника решила перепеть Таисию Повалий, видео: "потеряла..."

Напомним, что дочь Поляковой с новым парнем нарвалась на критику из-за личного видео: "Только маме не показывай".

A еще Politeka сообщала, что Олю Полякову " узнали "под маской Гусыни на шоу" Маскарад":"очень красивая".