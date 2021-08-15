Дочка популярної української співачки Олі Полякової показала зухвале відео зі своїм хлопцем

Дочка Полякової намагається всіляко привертати увагу. Нещодавно дівчина навіть потрапила в скандал через свій виступ, під час якого виконала досить різку пісню з безліччю лайок. Після цього їй довелося відповідати хейтерам, а її мамі записувати ще кілька відео.

Практично під кожним постом дочки Ольга виставляє відповідь, щоб користувачі їх спілкування з Машею. Цього разу під роликом в Instagram співачка теж відповіла. На короткому відео можна помітити, як Маша і її молода людина позують на камеру і виконують Типовий челендж для Тік-струму.

"❤️не забувайте про мій тт " - пише Маша під роликом, в якому цілується з молодим хлопцем.

Ольга також відповіла на пост дочки: «а він вакцинований???».

У мережі користувачі Instagram висловили свою думку: "хахахахах, прям як моя мама😂; а йому немає 18 хпхпх; милашки; Ойййй мамі не показуй🤫 🤭 😏 💋; мама бачила??😂 😂 ; Боже, ви Кращі😍; як фільтр називається?; Ой які😍 🔥; самі😍; А пацан схожий на славу Мерлоу!; куди ще красивіше😍"»

Також Маша показала сміливе фото з молодою людиною. Для неї молоді люди явно надихалися вампірської тематикою. На фото вони лежали на траві, при цьому хлопець виглядав дуже блідим, а на його губах, шиї і оголених грудей красувалася штучна кров.

Нагадавши, дочка Полякової заворожила ідеальними формами в бікіні на мотузочках, фото.

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