Начинающая певица Маша, дочь Оли Поляковой, показала стильный образ на новом фото

Как пишет Politeka.net, Маша Полякова является начинающей украинской певицей в группе "Швы". Красотку уже раскритиковали из-за песен, но молодая исполнительница считает, что таким образом борется с сексизмом и эйджизмом в Украине. Маша также ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото дочь Поляковой была в бикини на веревочках. Красотка стояла на причале возле водного мотоцикла.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Машенька, красивое фото", "Красапета", "Супер", "Красивая красотка", "Какая красотка", "Невероятный купальник и пресс", "Фотографа отметить не планировали", "Как выросла,уже не маленький ребенок ,а стала девушкой, красотка))))", "Богинюшка", "Какая девочка", "И кого ты там увидела", "Боженька, Dior".

Напомним, юная дочь Поляковой в "готическом" образе устроила странную фотосессию с парнем

А еще Politeka писала, что юная дочь Поляковой после скандалов подразнила видом в крошечном бикини

Также Politeka сообщала, что Полякова показала красоту в платье с разрезом, затмив подружек и дочь



