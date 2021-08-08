Старшая дочка певицы Оли Поляковой, Маша, сделала провокационное фото с парнем

16-летняя девушка развернула активную творческую деятельность, сообщает Politeka.net. Мария недавно дала концерт со своей группой, но также и принимает участие в различных фотосессиях.

Своими успехами дочь Поляковой делится в Инстаграм, на который уже подписались 173 тысячи пользователей сети.

На новом фото девушка предстала в весьма провокационном - "готическом" образе вместе с парнем. Маша позировала с белой рубашке, сверху которого она надела корсет. Красотка распустила длинные волнистые волосы. Макияж был в темных тонах с подчеркнутыми губами и длинными черными стрелками.

На коленях девушки лежал парень тоже с макияжем и кровавыми потеками. Он распахнул пиджак, под которым не было ничего. Парочка напоминала вампиров.

"Посмотрите какую классную фотку сделала @lerr.gg . Хотите еще фоток в этом образе?", - поинтересовалась автор поста.

За 15 минут пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

"Это как фильм ужасов", "Похоже на фильм Сумерки", "Классно❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥", "Крутоо👏🏼😮", "Нет не хочу", - написали пользователи сети.

Отметим, посты Маши Поляковой сейчас быстро собирают тысячи лайков.

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