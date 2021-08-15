Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой показала дерзкое видео со своим молодым человеком

Дочь Поляковой старается всячески привлекать внимание. Недавно девушка даже угодила в скандал из-за своего выступления, во время которого исполнила довольно резкую песню со множеством ругательств. После этого ей пришлось отвечать хейтерам, а ее маме записывать еще несколько видео.

Практически под каждым постом дочери Ольга выставляет ответ, чтобы пользователи их общение с Машей. В этот раз под роликом в Инстаграм певица тоже ответила. На коротком видео можно заметить, как Маша и ее молодой человек позируют на камеру и исполняют типичный челлендж для Тик-Тока.

«❤️ не забывайте про мой тт» - пишет Маша под роликом, в котором целуется с молодым парнем.

Ольга также ответила на пост дочери: «А он вакцинирован???».

В сети пользователи Инстаграм выразили свое мнение: «хахахахах, прям как моя мама😂; а ему нету 18 хпхпх; милашики; Ойййй маме не показывай 🤫🤭😏💋; Мама видела??😂😂; боже, вы лучшие😍; Как фильтр называется?; Ой какие😍🔥; Самые😍; А пацан похож на Славу Мэрлоу!; куда ещё красивее😍».

Также Маша показала смелое фото с молодым человеком. Для нее молодые люди явно вдохновлялись вампирской тематикой. На фото они лежали на траве, при этом парень выглядел очень бледным, а на его губах, шее и оголенной груди красовалась искусственная кровь.

Напомним, дочь Поляковой заворожила идеальными формами в бикини на веревочках, фото.

Как сообщала Politeka, юная дочь Поляковой в "готическом" образе устроила странную фотосессию с парнем.

Также Politeka писала, что юная дочь Поляковой после скандалов подразнила видом в крошечном бикини.