Це вже четвертий загадковий персонаж на шоу

Організатори другого сезону найзагадковішого шоу "Маскарад" розсекретили нового героя

Як пише Politeka.net, стартували зйомки другого сезону "Маскараду" – найзагадковішого розважального шоу, яке є адаптацією румунського проєкту "Mysteries in the spotlight".

До складу першої зіркової команди увійшли Юрій Ткач, Юлія Саніна та Маша Єфросиніна, які змагатимуться проти Ігоря Ласточкіна, Володимира Дантеса та Ірини Білик. Ведучим став Тімур Мірошніченко.

Так, на офіційній сторінці в Instagram організатори шоу почали поступово розсекречувати героїв – першим назвали Папугу з Ріо, другим оголосили загадкового Арлекіно, тоді Нептуна, а четвертою стала Гуска Гсподиня.

"За легендою шоу, вона любить затишок та добробут в родині, смачно готувати, повчати дітей та виховувати чоловіка. Її образ складається з пишної блакитної сукні, задекорованої великою кількістю рожевих і білих рюш, а голову прикрашає кокетливий об'ємний капелюшок", - дають підказку організатори.

У коментарях під постом шанувальники шоу намагаються вгадати, хто ж ховається під костюмом Гуски Господині.

"Мені відразу Фреймут на думку спадає 😂", " Полякова🤔", "Ольга Сумська", "Гуска Господиня це Наталка Денисенко", " Валентина Хамайко", " Можливо, Оля Полякова...😮", " Могилевська 😄", "Дуже красива 😍😍 ", - вгадують фанати "Маскараду".

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