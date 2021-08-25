Популярна українська співачка Оля Полякова виступила на концерті з нагоди Дня Незалежності України

Як пише Politeka.net, 37-річна співачка Ольга Полякова, яка запам’яталася українцям своїм епатажним репертуаром та кокошниками, виступила на концерті до Дня Незалежності України у дуже незвичному для себе амплуа.

Співачка з’явилася на сцені в елегантному білому платті з пір’я, її образ доповнив незвичний головний убір також з пір’я замість кокошника.

Полякова виконувала пісню Таїсії Повалій "Чарівна скрипка". Ймовірно, образ співачки відображав пташку, про яку співала Полякова.

Думки шанувальників щодо виступу суперблондинки розділилися.

"Кожен виконавець має своє бачення і Оля заспівала так, як вона її відчуває. А кому не сподобалось, що ж, не можна подобатись всім. Мені дуже Оля подобається, як співачка і просто жінка. А пісні можна виконувати по-різному, щоб не було схоже ні на кого. Ольга, молодець!", "Щоб заздрісники не писали, а всі виконавці суперово виступили! А Олічці, так навіть краще, ніж у кокошнику було, колись...", " Фу! Загубила пісню....", " Таке собі, королеві ночі не пасує такий образ...", - написали у мережі.

Про виступ на концерті Полякова також розповіла у своєму Instagram.

Рaніше Politeka писaлa, що Полякова у вишуканому вбранні показала українцям іншу себе, Яма не встояв: "Хочеться дати звання народної...".

Нагадаємо, що Полякова після виступу в Маріїнському палаці опинилася у доктора: в простирадлі і без макіяжу.

A ще Politeka повідомлялa, що Полякова в "леопарді" здивувала новою зачіскою, переставши бути схожою на себе: "Скоро Машку Распутіну переплюне".