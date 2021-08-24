Співачка Оля Полякова виступила на "Вечорі прем'єр" і здивувала новим образом, фанати перестали її впізнавати

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Оля Полякова виконала кілька своїх хітів на концерті "Вечір прем'єр". Відео її виступу опублікували на YouTube, і це викликало бурхливу реакцію серед українців. Виявилося, що зірку деякі просто не дізналися, так як вона кардинально змінила імідж (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Як видно, на сцену Оля вийшла в хитромудрому леопардовому боді в зелених тонах, яке підкреслило довгі ноги і струнку фігуру. Найбільше уваги привертає білявий перуку на голові зірки – це коротка стрижка з об'ємним начосом, а на її обличчі яскравий макіяж.

У коментарях користувачі почали бурхливо обговорювати виступ Полякової: "Я думав, що це "Поющие трусы", а це Оля! Прикольно!", "Мені наряд не сподобався", "Ні пісня, ні костюм не сподобалися", "Ніколи не любила Полякову, але тут ще прям шкода стало", "Зачіска топ, навіть не впізнав відразу, хто це", "Ух ти, скоро Машку Распутіну переплюне своєю експресією".

Нагадаємо, Юна дочка Полякової в компанії подруги влаштувала дивну фотосесію на кухні: кадри тусовки.

Як повідомляла Politeka, Полякова запалила на концерті перед Днем Незалежності в екстравагантному вбранні: "Я королева ночі".

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