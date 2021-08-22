Старшая дочь Оли Поляковой Мария показала, как развлекается с подругой

Как пишет Politeka.net, 16-летняя Маша вызывает не меньший интерес у публики, чем ее мама. Поэтому девочка активно этим пользуется и порой выкладывает довольно провокативные кадры у себя в фотоблоге.

Подросток снимает себя в нижнем белье, ярко накрашенной, иногда без макияжа.

Также на снимках присутствуют молодые парни. Девочка даже показала публике, с кем она встречается.

В этот раз в «сториз» Инстаграм Мария разместила новый кадр, сделанный со своей подружкой.

Девочки тусят на кухне, одетые по-домашнему.

Перед камерой они застыли в позе для поцелуя.

Отметим, что юная Полякова имеет очень много подруг и друзей, с которыми она регулярно проводит время. Но одна девочка чаще всего появляется в фотоблоге у Маши.

Ранее, Полякова-младшая уже размещала снимок в компании этой подруги и это оказалось довольно неудачно, так как ее подруга собрала кучу комплиментов, в отличии от дочери певицы.

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