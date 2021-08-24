Певица Оля Полякова выступила на "Вечере премьер" и удивила новым образом, фанаты перестали ее узнавать

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Оля Полякова исполнила несколько своих хитов на концерте "Вечер премьер". Видео ее выступления опубликовали на YouTube, и это вызвало бурную реакцию среди украинцев. Оказалось, что звезду некоторые просто не узнали, так как она кардинально сменила имидж (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Как видно, на сцену Оля вышла в замысловатом леопардовом боди в зеленых тонах, которое подчеркнуло длинные ноги и стройную фигуру. Больше всего внимания привлекает белокурый парик на голове звезды – это короткая стрижка с объемным начесом, а на ее лице яркий макияж.

В комментариях пользователи начали бурно обсуждать выступление Поляковой: "Я думал, что это "Поющие трусы", а это Оля! Прикольно!", "Мне наряд не понравился", "Ни песня, ни костюм не понравились", "Никогда не любила Полякову, но тут еще прям жалко стало", "Прическа топ, даже не узнал сразу, кто это", "Ух ты, скоро Машку Распутину переплюнет своей экспрессией".

Напомним, Юная дочь Поляковой в компании подруги устроила странную фотосессию на кухне: кадры тусовки.

Как сообщала Politeka, Полякова зажгла на концерте перед Днем Независимости в экстравагантном наряде: "Я королева ночи".

Также Politeka писала, что Полякова нашла свое место в кино рядом с DZIDZIO, Горбуновым и Сумской: "Какая дичь, еще и за наши деньги...".