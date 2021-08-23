Популярна співачка Оля Полякова вразила своїм виступом на вечорі прем'єр

Напередодні головного свята країни телеведуча Катя Осадча провела важливий захід" вечір прем'єр", на якому відомі артисти презентували свої нові композиції. На святі були помічені такі артисти як Джамала, Tayanna, Kazka, Тіна Кароль, Оля Полякова Наталія Могилевська та інші зірки.

Причому Ольга Полякова своєю презентацією чимало здивувала аудиторію, а також вразила масштабним виконанням композиції, яку фанати чекали не один місяць.

"#ВзрослаяДевочка на "вечорі Прем'єр" від @svitsketv ❤️⠀ як вам наш перформанс? Не соромтеся, включайте всередині себе "дорослу дівчинку" і запалюйте разом з нами! 💃 Режисер-постановник: @german.nenov " - сказано в описі ролика.

Шанувальники висловили свою думку з приводу побаченого « " як же я тебе люблю; ви як завжди на висоті！🔥 Спасибі Олечка за такий скажений заряд енергії; для всіх дорослих дівчаток; вельми не погано!; Зробіть дме із Тіною Кароль . Це був Бі розрів ❤ ️ Похоже схоже стиліст є тільки у Полякової і Пивоварова)))😂Могилевська грабанула гримерку Кіркорова, інші одягаюся в Хумані, Джамала - на Альфацентаврі)))😂».

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