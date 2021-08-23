Популярная певица Оля Полякова впечатлила своим выступлением на вечере премьер

Накануне главного праздника страны телеведущая Катя Осадчая провела важное мероприятие "Вечер премьер", на котором известные артисты презентовали свои новые композиции. На празднике были замечены такие артисты как Джамала, Tayanna, Kazka, Тина Кароль, Оля Полякова Наталья Могилевская и другие звезды.

Причем Ольга Полякова своей презентацией немало удивила аудиторию, а также впечатлила масштабным исполнением композиции, которую фанаты ждали не один месяц.

«#ВзрослаяДевочка на «Вечере Премьер» от @svitsketv ❤️‍🔥 Как вам наш перформанс? Не стесняйтесь, включайте внутри себя «взрослую девочку» и зажигайте вместе с нами! 💃 Режиссёр-постановщик: @german.nenov» - сказано в описании ролика.

Поклонники выразили свое мнение по поводу увиденного: «как же я тебя люблю; вы как всегда на высоте！🔥 Спасибо Олечка за такой бешеный заряд энергии; для всех взрослых девочек; Весьма не дурно!;Зробіть дует із Тіною Кароль . Це був би розрив ❤️😏 Похоже стилист есть только у Поляковой и Пивоварова)))😂Могилевская грабанула гримерку Киркорова, остальные одеваюся в Хумане, Джамала - на Альфацентавре)))😂».

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