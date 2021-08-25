Артистка Оля Полякова вразила шанувальників виступом на врученні премії "Національна легенда України"

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Співачка почала свою кар'єру ще в 2000-му році, коли анонсувала свій перший альбом "Приходь до мене". Артистка активно веде соціальні мережі і показує шанувальникам моменти з життя.

Цього разу Ольга поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка виконує пісню "Віват, король" на церемонії вручення премії "Національна легенда України". Також, варто відзначити, що премія дісталася легендарному футболісту Олегу Блохіну.

Відомий український танцюрист і хореограф засвітив виступ Олі Полякової на своїй сторінці в Instagram і захоплено відреагував: "Аж мурашки".

Шанувальники співачки залишили безліч приємних слів в коментарях і відзначили те, що співачка гідна звання Народної артистки України. До привітанням також приєдналася відома телеведуча Леся Нікітюк.

"Після такого виконання, хочеться дати звання Народної артистки України!!!! Віват Ольга!!! Віват!!!!"

"У мене всю пісню були мурашки по шкірі, Олечка - Браво!!!!! Блохін гідний такого титулу, це правда!!!"

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