Артистка Оля Полякова поразила поклонников выступлением на вручении премии "Национальная легенда Украины"

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Певица начала свою карьеру еще в 2000-ом году, когда анонсировала свой первый альбом "Приходи ко мне". Артистка активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из жизни.

На этот раз Ольга поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах певица исполняет песню "Виват, король" на церемонии вручения премии "Национальная легенда Украины". Также, стоит отметить, что премия досталась легендарному футболисту Олегу Блохину.

Известный украинский танцор и хореограф засветил выступление Оли Поляковой на своей странице в Инстаграм и восторженно отреагировал: "Аж мурашки".

Поклонники певицы оставили множество приятных слов в комментариях и отметили то, что певица достойна звания Народной артистки Украины. К поздравлением также присоединилась известная телеведущая Леся Никитюк.

"После такого исполнения ,хочется дать звание Народной артистки Украины !!!!Виват Ольга !!!Виват!!!!"

"У меня всю песню были мурашки по коже,Олечка - Браво!!!!!Блохин достоен такого титула ,это правда!!!"

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