Популярная украинская певица Оля Полякова выступила на концерте по случаю Дня Независимости Украины

Как пишет Politeka.net, 37-летняя певица Ольга Полякова, которая запомнилась украинцам своим эпатажным репертуаром и кокошниками, выступила на концерте ко Дню Независимости Украины в очень необычном для себя амплуа.

Певица появилась на сцене в элегантном белом платье из перьев, ее образ дополнил непривычный головной убор также из перьев вместо кокошника.

Полякова исполняла песню Таисии Повалий "Чарівна скрипка". Вероятно, образ певицы отражал птичку, о которой пела Полякова.

Мнения поклонников относительно выступления суперблондинки разделились.

"Каждый исполнитель имеет свое видение и Оля спела так, как она ее чувствует. А кому не понравилось, что ж, нельзя нравиться всем. Мне очень Оля нравится, как певица и просто женщина. А песни можно исполнять по-разному, чтобы не было похоже ни на кого. Ольга, молодец!", "Чтобы завистники не писали, а все исполнители суперово выступили! А Оличке, так даже лучше, чем в кокошнике было, некогда...", "Фу! Загубила песню....", "Этакое, королеве ночи не подходит такой образ...", - написали в сети.

О выступлении на концерте Полякова также рассказала в своем Instagram.

Ранее Politeka писала, что Полякова в изысканном наряде показала украинцам другую себя, Яма не устоял: "Хочется дать звание народной...".

Напомним, что Полякова после выступления в Мариинском дворце оказалась у доктора: в простыне и без макияжа.

A еще Politeka сообщала, что Полякова в "леопарде" удивила новой прической, перестав быть похожей на себя: "Скоро Машку Распутину переплюнет".