Артистка Ольга Полякова розповіла, як потрапила до лікаря після виступу в Маріїнському палаці

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як телеведуча і актриса. Вона почала свою кар'єру в 2000-му році, коли представила перший альбом. Зараз Ольга збирає величезні концерти і має шанувальників по всій країні. Також дівчина активно веде соціальні мережі і показує моменти з життя.

Як відомо, нещодавно співачка вразила своїм виступом у Маріїнському палаці. Вона показала, якою може бути і без екстравагантних нарядів. Цього разу Ольга в одному простирадлі і без макіяжу розповіла про те, що потрапила до лікаря перед виступом до 30-річчя Незалежності України. Концерт відбудеться в столиці на НСК "Олімпійський", де збереться безліч зірок.

"Доброго ранку, країна! З Днем Народження. Я готуюся до виступу на Олімпійському стадіоні о 9, всі хто не в Києві дивіться це по телевізору. Готуюся я щоб бути красивою в салоні доктора. Роблю свою улюблену процедуру"

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