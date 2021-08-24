Артистка Ольга Полякова рассказала, как попала к доктору после выступления в Мариинском дворце

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как телеведущая и актриса. Она начала свою карьеру в 2000-ом году, когда представила первый альбом. Сейчас Ольга собирает огромные концерты и имеет поклонников по всей стране. Также девушка активно ведет социальные сети и показывает моменты из жизни.

Как известно, недавно певица поразила своим выступлением в Мариинском дворце. Она показала, какой может быть и без экстравагантных нарядов. На этот раз Ольга в одной простыне и без макияжа рассказала о том, что попала к доктору перед выступлением к 30-летию Независимости Украины. Концерт состоится в столице на НСК "Олимпийский", где соберется множество звезд.

"Доброе утро, страна! С Днём Рождения. Я готовлюсь к выступлению на Олимпийском стадионе в 9, все кто не в Киеве смотрите это по телевизору. Готовлюсь я чтобы быть красивой в салоне доктора. Делаю свою любимую процедуру"

Ранее сообщалось, Полякова зажгла на концерте перед Днем Независимости в экстравагантном наряде: «Я королева ночи»

Также, Полякова в "леопарде" удивила новой прической, перестав быть похожей на себя: "Скоро Машку Распутину переплюнет"

Politeka рассказывала, дочь Поляковой откровенно рассказала о своих комплексах, мать не сдержала эмоций: «Моя разумашка»





