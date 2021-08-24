Артистка Ольга Полякова рассказала, как попала к доктору после выступления в Мариинском дворце
Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как телеведущая и актриса. Она начала свою карьеру в 2000-ом году, когда представила первый альбом. Сейчас Ольга собирает огромные концерты и имеет поклонников по всей стране. Также девушка активно ведет социальные сети и показывает моменты из жизни.
Как известно, недавно певица поразила своим выступлением в Мариинском дворце. Она показала, какой может быть и без экстравагантных нарядов. На этот раз Ольга в одной простыне и без макияжа рассказала о том, что попала к доктору перед выступлением к 30-летию Независимости Украины. Концерт состоится в столице на НСК "Олимпийский", где соберется множество звезд.
"Доброе утро, страна! С Днём Рождения. Я готовлюсь к выступлению на Олимпийском стадионе в 9, все кто не в Киеве смотрите это по телевизору. Готовлюсь я чтобы быть красивой в салоне доктора. Делаю свою любимую процедуру"
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