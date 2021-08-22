Дочь певицы Оли Поляковой Мария обратилась к своим подписчикам

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала яркое фото с распущенными волосами, рассказав, чего стеснялась в своей внешности.

«Знаете, всю жизнь я выпрямляла свои кудряшки, прятала горбинку на носу… и что я могу сказать - любите себя и принимайте, ведь то, что вам дано с рождения и делает вас самими собой! Так что никого не слушайте!!! Идеалов красоты не существует», - подписала фото девушка.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов и слов поддержки. Не сдержалась и звездная мать, написав под постом «Моя разумашка». Поклонники Марии не скупились на комплименты.

«Красотка», «Платье огонь», «Красавица. Ты с кудряшками – супер», «Шикарная», «Роскошные волосы, не нужно их выпрямлять», «Ты очень добрая», «О наших недостатках знаем только мы», «Хорошо, что ты поняла это сейчас», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Маша Полякова заворожила идеальными формами в бикини на веревочках, фото: "Боженька...".

Как сообщала Politeka, Маша Полякова в компании подруги устроила странную фотосессию на кухне: кадры тусовки.

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