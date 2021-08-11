Починаюча співачка Махати, дочка Олі Полякової, показала стильний образ на новому фото

Як пише Politeka.net, Маша Полякова є починаючою українською співачкою в групі"шви". Красуню вже розкритикували через пісні, але молода виконавиця вважає, що таким чином бореться з сексизмом і ейджизмом в Україні. Маша також веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото дочка Полякової була в бікіні на мотузочках. Красуня стояла на причалі біля водного мотоцикла.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Машенька, красиве фото", "Красапета", "Супер", "красива красуня", "яка красуня", "неймовірний купальник і прес", "Фотографа відзначити не планували", "як виросла ,вже не маленька дитина, а стала дівчиною, красуня))))", "Богинюшка", "яка дівчинка", "і кого ти там побачила", "Боженька, Dior".

Нагадаємо, юна дочка Полякової в "готичному" образі влаштувала дивну фотосесію з хлопцем

А ще Politeka писала, що юна дочка Полякової після скандалів подражнила виглядом у крихітному бікіні

Також Politeka повідомляла, що Полякова показала красу в сукні з розрізом, затьмаривши подружок і дочку



