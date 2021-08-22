Старша дочка Олі Полякової Марія показала, як розважається з подругою

Як пише Politeka.net, 16-річна Маша викликає не менший інтерес у публіки, ніж її мама. Тому дівчинка активно цим користується і часом викладає досить провокативні кадри у себе в фотоблозі.

Підліток знімає себе в нижній білизні, яскраво нафарбованої, іноді без макіяжу.

Також на знімках присутні молоді хлопці. Дівчинка навіть показала публіці, з ким вона зустрічається.

Цього разу в "сторіз" Instagram Марія розмістила новий кадр, зроблений зі своєю подружкою.

Дівчатка тусять на кухні, одягнені по-домашньому.

Перед камерою вони застигли в позі для поцілунку.

Відзначимо, що юна Полякова має дуже багато подруг і друзів, з якими вона регулярно проводить час. Але одна дівчинка найчастіше з'являється в фотоблозі у Маші.

Раніше, Полякова-молодша вже розміщувала знімок в компанії цієї подруги і це виявилося досить невдало, так як її подруга зібрала купу компліментів, на відміну від дочки співачки.

Нагадаємо, що дочка Полякової здивувала новою скандальною витівкою: "Матері часу немає вихованням зайнятися!"

Як повідомляла Politeka, 16-річна дочка Олі Полякової влаштувала хлопцеві незабутні відчуття: "моїм яйцям капець..."

Також Politeka писала, що дочка Полякової в мереживному бюсті змусила про себе говорити: "Господи, а яка вона буде через років 10..."