Старша дочка Олі Полякової Марія показала, як розважається з подругою
Як пише Politeka.net, 16-річна Маша викликає не менший інтерес у публіки, ніж її мама. Тому дівчинка активно цим користується і часом викладає досить провокативні кадри у себе в фотоблозі.
Підліток знімає себе в нижній білизні, яскраво нафарбованої, іноді без макіяжу.
Також на знімках присутні молоді хлопці. Дівчинка навіть показала публіці, з ким вона зустрічається.
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Цього разу в "сторіз" Instagram Марія розмістила новий кадр, зроблений зі своєю подружкою.
Дівчатка тусять на кухні, одягнені по-домашньому.
Перед камерою вони застигли в позі для поцілунку.
Відзначимо, що юна Полякова має дуже багато подруг і друзів, з якими вона регулярно проводить час. Але одна дівчинка найчастіше з'являється в фотоблозі у Маші.
Раніше, Полякова-молодша вже розміщувала знімок в компанії цієї подруги і це виявилося досить невдало, так як її подруга зібрала купу компліментів, на відміну від дочки співачки.
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