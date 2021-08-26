Оля Полякова ответила на критику после своего участия в концерте ко Дню Независимости Украины

Как пишет Politeka.net, 37-летняя певица опубликовала видеообращение по этому поводу на своей странице в Инстаграм.

Певица исполнила на концерте песню «Чарівна скрипка», которую ранее исполняли Нина Матвиенко и София Повалий.

Чтобы почеркнуть образ лирической героини был создан специальный костюм - белое платье хрупкой птицы, на котором был размещен красный цветок. По словам певицы, это символ печали и разбитого сердца девушки.

Однако и это не спасло певицу от шквала критики.

«Я всегда прислушиваюсь к мнению моих слушателей, но некоторым ну никак не угодить», - отметила Ольга и записала видео, в котором высказала свое мнение.

«И тут нашлись недовольные: «Спаплюжила пісню, треба було її шептати, як Ніна Матвієнко, як Повалій». Ну, во-первых, я не Матвиенко и не Повалий, и свою боль я переживаю по-другому. Я переживаю ее из горла, крича, ведь этот кобелина променял меня на какую-то другую бабу. Об этом можно и покричать. Поэтому недовольных всегда будет много», - высказалась певица.

При этом Полякова добавила, что хороших комментариев на много больше. И поблагодарила всех за поддержку.

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Напомним, что Полякова зажгла на концерте перед Днем Независимости в экстравагантном наряде: "Я королева ночи".

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