Оля Полякова и Илона Гвоздева из "Танців з зірками" показали, как релаксируют на яхтах
Как пишет Politeka.net, Оля Полякова в этом месяце показывала, как развлекается в Одессе. Девушка в мини-бикини решила блеснуть фигурой, стоя на краю яхты. А вот Илона Гвоздева решила отправиться в отпуск в Тунис. Красотка опубликовала фотографии, на которых позировала тоже на яхте. На страничке "Звездный путь" решили сравнить красоток, устроив голосование.
"У кого вышло лучше? Танцовщица Илона Гвоздева устроила фотосет на яхте. И кадры не менее эффектные, чем у детектива шоу Маска Оли Поляковой. Чье фото нравится больше?", - написали под фото.
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Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
"Да ну ладно, куда там Гвоздевой до Поляковой", "Полякова, конечно, эффектней", "Оля Полякова. Умничка молодец красивая очень", "Илона огонь", "У Поляковой фотошопа много", "Конечно Илона", "Королеву ни с кем не сравнить".
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