Певица Оля Полякова "затанцевала" всех в своем новом образе, появившись на "Вечере премьер с Осадчей. Summer Edition"

37-летняя Полякова, которая несколько лет подряд выступала с шоу "Королева ночи" недавно объявила о закрытии этой концертной программы. Публике, судя по всему, придется попрощаться не только со старыми хитами, но и с невероятными коронами, блестящими корсетами и длинными локонами Оли.

Недавно выпустив очередную песню "Взрослая девочка", Полякова появилась в новом образе - с короткой стрижкой и в леопардовых лосинах. Звезда заявила, что после последнего концерта "Королевы ночи", который состоится в конце октября, она приступит к работе над новым шоу - "а девочка-то повзрослела".

Публика с энтузиазмом обсуждает инициативу Поляковой и ее изменившийся внешний вид. На сцене "Вечера премьер с Осадчей" артистка спела, как ни странно, старую песню "Белый танец", но в обновленном виде. Соответствующие кадры опубликованы в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Конечно, как бы там ни критиковали Олю, но нужно согласиться, что поет она действительно достойно, пожалуй одна из немногих сейчас голосистых!"

"А на сцены Вы Королева Секси Ярко Раскованно до упада Голос фигура Я очень под впечатлением Суперрррр"

"Немного непривычный образ) но песня - огонь!"

"Ого энергетика 🔥"

"Ой Оля! Ты мощная! Голосище вау🔥"

"🔥 Олечка, Леди Гага и Мадонна просто отдыхают, мега крутая!!!"

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