Певица Оля Полякова всколыхнула Сеть, поделившись эмоциями от недавнего выступления и сделав непредсказуемое заявление

У 37-летней артистки на днях отгремел концерт в Белой Церкви. По словам певицы, чтобы увидеть и услышать ее пришло пять тысяч человек. Оля поделилась сочными кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Полякова призналась, что счастлива: "Наша встреча наконец-то состоялась, и несмотря на некоторые технические моменты, шоу прошло на все 100%. Не обошлось и без сюрпризов для моих любимых зрителей: все, кто был на концерте, услышали эксклюзивную премьеру моей новой песни «Взрослая Девочка» до ее релиза! Чувствую, что будет хит, потому что на припеве все пели ее уже вместе со мной 😁".

Также певица сделала важное объявление. Вместе со своей командой она готовит новое шоу, а это означает, что предыдущему - феерической "Королеве ночи" приходит конец.

"Всех, кому полюбился наш праздник души под названием «Королева Ночи», я приглашаю на встречу в столичный «Дворец Спорта» 26 октября 2021 года. Там мы сыграем это легендарное гранд-шоу в последний раз!", - сообщила Полякова.

Пользователи с энтузиазмом кинулись обсуждать пост артистки:

"Браво, Оля 🔥👏"

"Концерт был просто 🔥🔥🔥 ждала его 1,5 года ❤️"

"В Белой церкви по ходу ковида нету, дистанция? Масочный режим? Не, не слышали"

"выглядит впечатляюще🤩 тоже хочу на концерт💔"

"Оля, как бы я хотела видеть тебя на евровидение. Европа бы ахнула"

Напомним, дочь Поляковой превзошла свою знаменитую мать, исполнив хит: "Обалдеть и не встать"