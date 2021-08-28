Відома танцівниця з шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла про конфлікт з колишнім колегою і телеведучим Володимиром Остапчуком

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є популярною танцівницею. Як відомо, в попередньому сезоні "Танці з зірками" вона брала участь з напарником Володимиром Остапчуком. У проєкті вибухнув скандал, після того, як під час ефірів шоумен розповів про те, що збирається розлучатися зі своєю дружиною після того, як кілька місяців танцював з Ілоною Гвоздьовою.

Цього разу Ілона прийшла на інтерв'ю до "Влада і Влащенко". Ведуча запитала танцівницю про подробиці її конфлікту з відомим телеведучим Володимиром Остапчуком.

"Та напевно це з ним щось сталося тому що знаєте, для мене Вова, Володимир Остапчук шоумен нашої країни. І це такий глянцевий журнал, де красива обкладинка, дуже красива заголовна сторінка, і потім просто купа інформації всередині, яка ні про що не говорить і не виділяється. Ось так я для себе охарактеризувала Володимира. Я поважаю його за його працю, за його професіоналізм, за те, як він подає себе на сцені, як він себе веде. Але просто його життєві принципи йдуть врозріз з моїм розумінням і з моїми життєвими принципами.", розповіла Ілона.

Ведуча запитала, що має на увазі танцівниця, коли та заговорила про життєві принципи.

"Коли він в момент проекту почав заявляти про те, що він розлучається, хочемо ми цього чи не хочемо, камені полетять в кого?. Я вважаю за краще бути відомою танцівницею, а не левицею, яка розбиває серця, веде чоловіків", заявила танцівниця.

Ілона Гвоздьова зізналася, що в такий шоу-бізнес вона не готова грати.

"По-перше я поважаю свого чоловіка дуже сильно. По-друге я не для того 10 років працювала. Для мене важливі його почуття, для мене важливо моє моральне відчуття внутрішньо. Я не готова заради якогось поста або статті пожертвувати. Я милого переконувала, щоб він не набив морду Володі Остапчуку і тим, хто намагався щось сказати і слава богу, що він мене послухав."

Також танцівниця розповіла, що коли вона попросила телеведучого спростувати інформацію і сказати, що вона тут ні до чого. На це, за словами Ілони, він сказав "Не бери до уваги"

"Я бажаю йому удачі. Я з ним не спілкуюся, по роботі ми можемо десь перетинатися. Як би на інший бік вулиці я не переходжу, але і якихось тепло-робочих відносин у нас не збереглося."

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