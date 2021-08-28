Известная танцовщица из шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева рассказала о конфликте с бывшим коллегой и телеведущим Владимиром Остапчуком

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является популярной танцовщицей. Как известно, в предыдущем сезоне "Танці з зірками" она участвовала с напарником Владимиром Остапчуком. В проекте разразился скандал, после того, как во время эфиров шоумен рассказал о том, что собирается разводиться со своей женой после того, как несколько месяцев танцевал с Илоной Гвоздевой.

На этот раз Илона пришла на интервью к "Власть и Влащенко". Ведущая спросила танцовщицу про подробности её конфликта с известным телеведущим Владимиром Остапчуком.

"Да наверное это с ним что-то произошло потому что знаете, для меня Вова, Владимир Остапчук шоумен нашей страны. И это такой глянцевый журнал, где красивая обложка, очень красивая заглавная страница, и потом просто куча информации внутри, которая ни о чем не говорит и не выделяется. Вот так я для себя охарактеризовала Владимира. Я уважаю его за его труд, за его профессионализм, за то, как он подает себя на сцене, как он себя ведет. Но просто его жизненные принципы идут вразрез с моим пониманием и с моими жизненными принципами.", рассказала Илона.

Ведущая спросила, что имеет ввиду танцовщица, когда та заговорила про жизненные принципы.

"Когда он в момент проекта начал заявлять о том, что он разводится, хотим мы этого или не хотим, камни полетят в кого?. Я предпочитаю быть известной танцовщицей, а не львицей, которая разбивает сердца, уводит мужей", заявила танцовщица.

Илона Гвоздева призналась, что в такой шоу-бизнес она не готова играть.

"Во-первых я уважаю своего супруга очень сильно. Во-вторых я не для того 10 лет работала. Для меня важны его чувства, для меня важно моё моральное ощущение внутренне. Я не готова ради какого-то поста или статьи пожертвовать. Я милого убеждала, чтобы он не набил морду Володе Остапчуку и тем, кто пытался что-то сказать и слава богу, что он меня послушал."

Также танцовщица рассказала, что когда она попросила телеведущего опровергнуть информацию и сказать, что она тут не при чем. На это, по словам Илоны, он сказал "Не бери во внимание"

"Я желаю ему удачи. Я с ним не общаюсь, по работе мы можем где-то пересекаться. Как бы на другую сторону улицы я не перехожу, но и каких-то тепло-рабочих отношений у нас не сохранилось."

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