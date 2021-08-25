Победительница «Танців з зірками» Илона Гвоздева показала, как развлекается с подругами на отдыхе

Не так давно знаменитая украинская танцовщица рассказала, что отправилась в Тунис отдыхать с мужем. Однако, как выяснилось, в этой поездке они оказались не одни. Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Гвоздева показала, как развлекается в отеле с подругами.

Так, на кадрах пятеро девушек, среди которых была и танцовщица, появляются в номере в белых халатах и с полотенцами на волосах. Красотки подпрыгивают и на следующем кадре падают в бассейн. При этом одеты они уже не в халаты, а в яркие купальники. Все это происходит под веселую музыку.

«После зарядки на природе самое время принять душ и освежиться», - подписала кадры Гвоздева.

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Судя по этим кадрам, девушки отлично проводят время в поездке.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Захотелось к вам», «Ха! Прикольненько!», «Вот это невесты, голова закачалась», «Классно! Это ведь супер!!», «Кайф», - пишут люди.

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" хвастнула безудержным отдыхом с мужем.

Как сообщала Politeka, Гвоздева после ухода из "Танців з зірками" призналась, готовится ли снова стать мамой.

Также Politeka писала, что Гвоздева выдала подробности скандала на "Танцях з зірками".